Limburg roept ramptoeristen nogmaals op weg te blijven

Gouverneur Johan Remkes en de voorzitters Hans Verheijen en Antoin Scholten van respectievelijk de veiligheidsregio Zuid-Limburg en Limburg-Noord hebben vrijdag in een open brief ramptoeristen opgeroepen weg te blijven uit de overstroomde gebieden in de provincie.

Het is volgens de briefschrijvers nodig om eerst en vooral de wateroverlast aan te pakken. “En daarbij kunnen we geen ramptoeristen gebruiken”, schrijven ze. “Daarom onze dringende oproep: blijf weg als je er niks te zoeken hebt.”

Steeds meer gemeenten hebben noodverordeningen afgekondigd om ramptoerisme aan te pakken. In Valkenburg staat de Mobiele Eenheid aan de stadsgrenzen om iedereen te vragen wat hij of zij komt doen. Ramptoeristen worden weggestuurd. Ook in Meerssen bewaakte de ME de gemeentegrenzen.

Bewoners van de door de Roer bedreigde gebieden in Roermond zeggen veel last te hebben van ramptoeristen, met name in Voorstad Sint Jacob. Er is weliswaar veel politie en ook daar geldt een noodverordening, maar veel mensen laten zich daardoor niet afschrikken. Ramptoeristen lopen bewoners en hulpverleners voor de voeten, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid.

Remkes, Verheijen en Scholten steunen de getroffen bewoners. “Het is niet bedoeld als schrale troost, maar we zien ondanks de ellende ook hoeveel mensen zich dag en nacht inzetten om de schade zoveel mogelijk te beperken of om over het welzijn van gedupeerden te ontfermen”, schrijven ze. “Uit Limburg en uit de rest van het land. Hulp van familie, buren, collega’s en vrienden. En we zien brandweer, politie, het waterschap, uw gemeente, de reddingsbrigade, Defensie, Rode Kruis en veel andere organisaties dag en nacht in touw. Veel dank daarvoor. Ook beide veiligheidsregio’s en provincie Limburg doen al het mogelijke.”