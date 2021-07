Limburgse gemeente Bergen waarschuwt voor mogelijke evacuatie

De Noord-Limburgse gemeente Bergen vreest vanwege de stijgende waterstand van de Maas vrijdag een deel van de gemeente te moeten evacueren. Uit gegevens van het waterschap blijkt volgens Bergen dat “de omgeving van Well, Wellerlooi en Nieuw Bergen (het gedeelte bij de Lindenlaan aan de westzijde van de N271 en Heukelom) op dit moment nog niet voldoende beschermd zijn om de hoogwatergolf tegen te houden”.

Er wordt vannacht onderzocht hoe via maatregelen in combinatie met mogelijke inzet van het leger “dit risico geheel of gedeeltelijk ondervangen kan worden”. De gemeente verwacht hierover vrijdag in de loop van de ochtend meer duidelijkheid te hebben.

Bergen sluit niet uit dat inwoners in het gebied dat onvoldoende is beschermd in de loop van vrijdag “dringend wordt gevraagd” te vertrekken. “Gemeente en Waterschap berekenen en bespreken de komende uren de risico‚Äôs en de maatregelen die moeten worden genomen”, aldus de gemeente.