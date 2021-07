Meer dan 100.000 coronagevallen in Amsterdam

Het aantal bevestigde coronagevallen in Amsterdam is gestegen tot boven de 100.000. De hoofdstad is de eerste gemeente in Nederland die door deze grens gaat. Sinds het begin van de uitbraak zijn 100.183 Amsterdammers positief getest op het coronavirus.

Het coronavirus werd op 27 februari vorig jaar voor het eerst in Nederland vastgesteld. Dat was in Noord-Brabant. Twee dagen later werd voor het eerst een inwoner van Amsterdam positief getest. Op 10 april, ruim een maand later, passeerde Amsterdam de grens van 1000 bevestigde gevallen en op 22 september vorig jaar werd de 10.000e positieve test geregistreerd. Op 28 december kwam de teller boven de 50.000 uit, iets meer dan 300 dagen na het eerste geval. Het heeft zo’n 200 dagen geduurd om dat aantal te verdubbelen.

Het is wel zo dat er tegenwoordig veel meer wordt getest dan in de begindagen van de uitbraak. Het is niet bekend hoeveel mensen besmet zijn geraakt zonder dat dit ooit is vastgesteld. Zij zijn overleden of genezen zonder diagnose. Het werkelijke aantal coronagevallen in Amsterdam zal dus hoger zijn dan 100.000.

Rotterdam heeft sinds vrijdag meer dan 85.000 positieve tests. In Den Haag is het virus vastgesteld bij meer dan 57.000 mensen en in de gemeente Utrecht hebben bijna 38.000 mensen te horen gekregen dat ze het virus hebben opgelopen. Rotterdam heeft de meeste sterfgevallen door corona. Van 973 inwoners van de Maasstad is zeker dat ze aan de gevolgen van het virus zijn overleden. Amsterdam staat op 817 coronadoden en Den Haag op 555.