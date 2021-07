Mondkapjes moeten weer op in CBR-ruimtes

In alle publieke ruimtes van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) moeten vanaf maandag weer mondkapjes op. “Alleen als je zit, kan het mondkapje af. Met deze maatregel willen we de snelle stijging van coronabesmettingen tegengaan”, schrijft het CBR.

Het dragen van het mondkapje geldt al in examenvoertuigen. Het CBR adviseert dringend om ook tijdens rijlessen een mondkapje te dragen. Ook in kantoren van het CBR worden weer mondkapjes gedragen wanneer mensen zich verplaatsen.

Verder heeft het CBR besloten dat medewerkers vanaf twee weken na hun laatste vaccinatie niet meer in quarantaine hoeven, als ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. In alle andere gevallen blijft de quarantaineplicht van vijf dagen. “Hierbij volgen we de lijn van het RIVM.”