Ook evacuaties in Limburgse gemeenten Eijsden-Margraten en Stein

De Limburgse gemeenten Stein en Eijsden-Margraten hebben besloten tot gedeeltelijke evacuatie vanwege het stijgende water in de Maas. In Stein gaat het om de buurtschappen Maasband, Meers, Veldschuur en Berg aan de Maas (straten Veerweg, Schoorvoetpad en Berger Maasstraat). In Eijsden-Margraten is inwoners van Diepstraat, Bat, Trichterweg, Beethovenstraat, Bachstraat en Laag Caestert dringend verzocht te vertrekken.

Ook in Grevenbicht (gemeente Sittard-Geleen) zijn de bewoners van enkele woningen buiten de waterkering opgeroepen te evacueren. Volgens de veiligheidsregio houdt de politie de geƫvacueerde gebieden in de gaten om te voorkomen dat mogelijke plunderaars hun slag slaan.