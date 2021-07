Oproep aan aankomend kabinet om luchtkwaliteit te verbeteren

Het aankomend kabinet moet met extra nadruk en tempo investeren in het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Die oproep doen de twaalf provincies en 78 gemeenten in een gezamenlijke brief aan informateur Mariëtte Hamer.

Begin 2020 tekenden het kabinet, de betreffende provincies en de gemeenten al het Schone Lucht Akkoord, om de luchtkwaliteit permanent te verbeteren. Omdat zij vinden dat de lucht nog schoner kan en moet, roepen de partijen het aankomende kabinet op om dit in het regeerakkoord op te nemen.

Een van de ondertekenaars is de Rotterdamse wethouder Arno Bonte (duurzaamheid, luchtkwaliteit, energietransitie) namens de G4: “Ons doel is om een gezondheidswinst van minimaal 50 procent te behalen in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. Ook draagt de aanpak van luchtvervuiling bij aan het tegengaan van de klimaatcrisis en het verlagen van stikstofuitstoot.”

Luchtverontreiniging is nog steeds een van de belangrijkste gezondheidsrisico’s in Nederland, stellen de briefschrijvers. Zo leven Nederlanders gemiddeld negen maanden korter door luchtverontreiniging. Daarnaast heeft slechte lucht een negatieve invloed op het klimaat en de natuur en veroorzaakt het onder meer de stikstofproblematiek.