Rijkswaterstaat raadt pleziervaart op alle rivieren af

Rijkswaterstaat raadt pleziervaart op alle grote rivieren en de nevengeulen af vanwege de hoge waterstand. Eerder deze week gold die waarschuwing al voor de Maas, die inmiddels helemaal gestremd is voor de scheepvaart.

De stroming in de rivieren is door het hoge water erg sterk. Daarnaast is de begrenzing van de vaargeul vaak niet meer te zien. Rijkswaterstaat heeft voor de veiligheid zelfs boeien langs recreatievaarguelen weggehaald. Bovendien drijft er veel hout en rommel in het water dat in een scheepsschroef kan terechtkomen. Pleziervaart is nu gevaarlijk, aldus de dienst.

Recreatieschippers die in havens langs de rivieren hebben afgemeerd moeten de waterstand ook goed in de gaten houden. Op sommige plekken kan het water snel stijgen. Een schip kan daardoor losslaan of klem komen te zitten onder een steiger.