Stroomstoring in Valkenburg voorlopig nog niet verholpen

De evacuatiemaatregelen in Valkenburg blijven voorlopig van kracht, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Dit terwijl het water in de rivier de Geul zakt. Netbeheerder Enexis kan de stroomstoring, die woensdag meer dan duizend huishoudens trof, nog niet verhelpen. Daarvoor moet het water verder zakken, aldus een woordvoerder.

Eerder zei een woordvoerder van de veiligheidsregio dat de aansluitingen pas hersteld kunnen worden als het water helemaal verdwenen is. “En dat kan dagen duren.”

In de nacht van donderdag op vrijdag werden zowel in Zuid- als in Noord-Limburg nog meerdere gebieden geĆ«vacueerd vanwege de extreem hoge waterstand, melden de veiligheidsregio’s. Het ging onder meer om delen van Maastricht, Roermond, Roerdalen, Eijsden-Margraten en Sittard-Geleen.