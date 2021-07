Tienduizenden extra reizigers nu alle nachttreinen weer rijden

De NS zet sinds vorige week maandag alle nachttreinen weer in en daardoor zijn ’s nachts tienduizenden extra reizigers op de been. Vooral zaterdag- en zondagnacht was het een stuk drukker, blijkt uit cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink.

In de nacht van vrijdag op zaterdag checkten Nederlanders 34.000 keer met hun ov-chipkaart in bij een trein, bus, metro of tram tussen 00.00 en 05.00 uur. Dat is een ruime verviervoudiging vergeleken met een week eerder. In de nacht van zaterdag op zondag kwam het tot 29.000 check-ins en dat is drie keer meer dan een week eerder. Zondagnacht en doordeweeks is ook een toename te zien, al gaat het om kleinere aantallen.

De NS zette door de uitbraak van het coronavirus maandenlang minder nachttreinen in. Vorige week maandag ging de volledige dienstregeling van de nacht weer terug naar het oude. Dat deed de vervoerder omdat Nederlanders door een versoepeling van de coronamaatregelen meer mogelijkheden hadden om uit te gaan. De nachttreinen rijden op de trajecten Amsterdam-Haarlem, Utrecht-Amersfoort, Nijmegen-Utrecht en Rotterdam-Eindhoven-Utrecht. De uitgaanstreinen in de Randstad reden al.

Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen heeft de regering veel van de versoepelingen voor het uitgaansleven zaterdagochtend om 06.00 uur weer teruggedraaid. Horeca moesten vanaf dan om middernacht dicht en discotheken en nachtclubs moesten opnieuw de deuren sluiten. Het is dus de vraag hoe druk het komend weekend zal zijn in het openbaar vervoer.

Ondanks de toegenomen drukte is het ’s nachts nog steeds veel rustiger in het openbaar vervoer dan voor de uitbraak van het coronavirus. Zaterdagnacht was het ’s nachts half zo rustig vergeleken met 2019.