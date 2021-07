Vlodrop (Noord-Limburg) geëvacueerd met behulp van de ME

De bewoners van Vlodrop in Noord-Limburg zijn vrijdagochtend opgeroepen het dorp te verlaten, meldt de Veiligheidsregio Noord-Limburg. De ME ondersteunt de evacuatie in het dorp aan de Roer om ervoor te zorgen dat dit zo vlot en soepel mogelijk verloopt.

In de nacht van donderdag op vrijdag waren er al evacuaties in meerdere gebied in Zuid en Noord-Limburg vanwege de extreem hoge waterstand. Het ging onder meer om delen van Maastricht, Roermond, Roerdalen (waartoe Vlodrop behoort), Eijsden-Margraten en Sittard-Geleen.