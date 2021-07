Weer meer dan 11.000 nieuwe coronagevallen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend is het coronavirus vastgesteld bij 11.363 mensen. Het is de tweede dag op rij dat het aantal positieve tests boven de 11.000 uitkomt. Het is ook het hoogste aantal sinds tweede kerstdag, bijna zeven maanden geleden.

Precies een week geleden, op 9 juli, waren er iets meer dan 6900 nieuwe gevallen. Nog een week eerder registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 942 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn 68.742 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 9820 per dag. Ook daarmee is Nederland terug op het niveau van eind december.

Amsterdam telde opnieuw de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 1113 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen. In Rotterdam werden 732 positieve tests geregistreerd en in Utrecht 307. Daarna volgen Den Haag met 300 nieuwe gevallen en Eindhoven met 215 positieve tests. In zeven gemeenten waren geen positieve tests, en dat zijn er meer dan de afgelopen dagen. Eind juni waren er dagelijks 150 tot 180 gemeenten waar niemand positief testte.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met twee. Het gaat om inwoners van Haarlem en Westvoorne. Wanneer een coronapatiƫnt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd, dus mogelijk zijn deze personen al eerder overleden. Een paar weken geleden begon het aantal positieve tests te stijgen, sinds deze week neemt ook het aantal ziekenhuisopnames weer toe, maar het aantal sterfgevallen blijft voorlopig nog redelijk stabiel.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,78 miljoen Nederlanders positief getest op het coronavirus. Bij de huidige cijfers duurt het nog twee of drie dagen voor de grens van 1,8 miljoen bevestigde besmettingen wordt gepasseerd. Eind juli kan de grens van 2 miljoen gevallen worden bereikt. Van bijna 18.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.