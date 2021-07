Zes GGD’en voeren komende dagen geen reizigerstesten uit

Zes regionale GGD’en voeren in elk geval tot en met maandag geen testen van reizigers uit. Het lab Eurofins heeft te veel tijd nodig om alle testen te verwerken en daardoor is het niet mogelijk om vakantiegangers binnen 30 uur uitsluitsel te geven.

Het gaat om de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Groningen, Friesland, Drenthe en IJsselland. Mensen die daar wonen, kunnen online of via 0800-5005 een nieuwe afspraak maken. Het kan zijn dat ze dan naar een andere regio moeten voor een test, of bij een commerciĆ«le aanbieder getest worden.

De GGD’en brengen ongeveer 7000 mensen die een afspraak hebben staan of die wachten op de uitslag per sms op de hoogte. Het is niet bekend of alle personen zo worden bereikt.