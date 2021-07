Ziekenhuis VieCuri Venlo wordt geëvacueerd

Het ziekenhuis VieCuri in Venlo wordt volledig geëvacueerd. Op die manier probeert het vlak bij de Maas gelegen ziekenhuis een eventuele overstroming voor te zijn, meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord vrijdagmiddag. Het ziekenhuis blijft zeker tot en met maandag gesloten.

Vanaf vrijdagmiddag worden 140 patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Spoedpatiënten worden vanaf 18.00 uur naar andere ziekenhuizen geleid. Zwangere vrouwen worden naar andere geboortecentra verwezen.

Vanaf 18.00 uur gaan ook de huisartsenpost en de ggz-afdeling bij het ziekenhuis dicht. VieCuri zoekt samen met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding naar geschikte alternatieven voor patiënten.

Bezoek voor patiënten die in afwachting van evacuatie nog in het ziekenhuis liggen kan wel, met een maximum van één bezoeker per patiënt.