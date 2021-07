Aantal schademeldingen wateroverlast Limburg loopt op

Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer krijgen steeds meer meldingen binnen van de schade door de grote wateroverlast in Limburg. Volgens de twee, beide onderdeel van Achmea, gaat het al om meer dan 1400 meldingen. Ze verwachten dat het aantal schademeldingen in de loop van volgende week nog verder zal oplopen, omdat het water nog moet zakken en niet iedereen nog de kans heeft gehad schade te melden.

Bij Interpolis stond de teller zaterdag in de loop van de middag op zo’n 870 meldingen, bij Centraal Beheer op 540. Dan gaat het specifiek om de schade van particulieren, bijvoorbeeld aan hun huizen of auto’s. Een woordvoerder van Interpolis geeft aan dat het niet alleen om schade hoeft te gaan die direct door hevige regenval is ontstaan. Ook schade door het buiten de oevers treden van kleine rivieren als de Geul is bij Interpolis meeverzekerd. De meeste schademeldingen komen net als de afgelopen dagen vooral uit de getroffen gemeenten in Zuid-Limburg, waaronder Heerlen, Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem.

Deskundigen van Interpolis en Centraal Beheer houden zondag nog een soort spreekuur in een hotel bij het getroffen gebied. Dan kunnen omwonenden makkelijk in gesprek gaan met de verzekeraars voor het beantwoorden van vragen over bijvoorbeeld opvang, voorschotten en het vaststellen van de schade. Mogelijk komen er dan ook weer nieuwe meldingen bij. Een woordvoerder van Interpolis herhaalt nogmaals dat het totaal aantal naar verwachting op een veelvoud zal uitkomen van het aantal meldingen dat nu al binnen is.

Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting Salvage, die namens verzekeraars kortstondige eerste hulp biedt bij calamiteiten, gaven eerder al aan dat het waarschijnlijk nog een tijd zal duren voordat duidelijk is hoe groot de schade echt is. Bij het vergoeden van de schade zal de overheid ook een belangrijke rol spelen. Het demissionaire kabinet heeft de wateroverlast in de zuidelijke provincie eerder deze week formeel tot ramp verklaard. Dat betekent dat een wet van toepassing is die bepaalt dat mensen met schade die de verzekering niet dekt, ook bij de rijksoverheid kunnen aankloppen.