Al ruim 780.000 euro op Giro 777 binnen voor Limburg

Op de eerste actiedag van Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds hebben particulieren, bedrijven en instellingen massaal gereageerd op de oproep tot steun aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg. Binnen één etmaal is ruim 780.000 euro gedoneerd aan het Nationaal Rampenfonds.

Meer dan 20.000 individuele donateurs kwamen al over de brug. Door de enorme belangstelling was afgelopen nacht zelfs de website giro777.nl even uit de lucht. De actie gaat de komende dagen nog “in volle vaart” door.

De landelijke actie Giro 777 is opgezet door het Nationaal Rampenfonds. Dit wil helpen ná een ramp, dus in dit geval als het water weer gezakt is en alle bewoners weer terug kunnen naar huis. Verzekeraars zullen een deel van de schade dekken en de overheid heeft gezegd ook een belangrijke rol te willen spelen, meldt het fonds. “Maar er blijven ook noden over die schrijnend zijn en niet uit andere bronnen gedekt worden.”

Voorzitter Clémence Ross-van Dorp van het Nationaal Rampenfonds: “We zijn overweldigd door de enorme steun die er leeft en de bereidheid van Nederlanders om bij te dragen aan de nood in de getroffen gebieden in Limburg.” Zaterdag besteedt onder meer Radio 2 veel aandacht aan Giro 777.

Rekeningnummer 777 leidt automatisch door naar NL28 INGB 0000 000 777.