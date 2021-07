Evacués Meerssen moeten nacht elders doorbrengen

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg verwacht pas rond 06.00 uur zaterdagochtend met meer informatie te komen over het geëvacueerde gebied bij Meerssen. Dat betekent dat mensen die daar zijn geëvacueerd in verband met het gat in de dijk van het Julianakanaal de nacht ergens anders moeten doorbrengen.

Eerder op vrijdag zei het Waterschap Limburg dat het lek voorlopig was gedicht. Maar een woordvoerder van de veiligheidsregio relativeerde direct daarna, dat “gedicht” een groot woord is. De dijk is versterkt en gestut, zei hij, maar het gevaar is nog niet geweken.