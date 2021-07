Inwoners van delen van de Midden-Limburgse dorpen Haelen en Horn (gemeente Leudal) moeten per direct hun woningen verlaten. Het gaat om bewoners van de Broekweg in Haelen en de Kemp in Horn, meldt de gemeente Leudal zaterdagochtend.

Uiterlijk om 13.00 uur moet iedereen er weg zijn. De evacuaties hebben te maken met het hoge water in de Maas. De gemeente vreest voor overstromingen.