Geen hoogwaterpiek, maar hoogwaterplateau in Limburg

In Limburg is geen sprake van een hoogwaterpiek die vervolgens weer afzwakt. Zo’n piek blijft zeker een dag op hetzelfde niveau, zo niet langer. Daarom spreken de Noord-Limburgse veiligheidsregio en het Waterschap Limburg voortaan van een langgerekt hoogwaterplateau. Dat zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdag.

“Het water gedraagt zich erg grillig”, zei Scholten. Volgens hem bestaat bij veel mensen het beeld dat het na de piek allemaal weer beter gaat. Maar dat hoogwater blijft er langere tijd staan.

Als gevolg van het lang aanhouden van de hoogwatergolf raken de dijken verzadigd, en dat baart het waterschap en de veiligheidsregio zorgen. Achter de verzadigde dijken kan kwelwater opborrelen. Het schap zet op die plaatsen pompen in. Bovendien is er nu een snel interventieteam van defensie dat ingezet kan worden voor kwetsbare kades en dijken.

Eén dijk dreigt het inmiddels te begeven. Het gaat om een dijk die het bedrijventerrein aan de Willem Alexanderhaven in Roermond tegen hoogwater moet beschermen. Er komt kwelwater onderdoor. Het terrein is zaterdag volledig ontruimd, nadat dat vrijdag al voor een deel ervan was gebeurd. “We durven niet te garanderen dat de dijk het houdt”, zei een medewerker van de veiligheidsregio zaterdag.

Niet uitgesloten wordt dat er water binnenstroomt in het naburige Outlet Centrum in Roermond. De hoge woontoren bij het Outlet Centrum, Manhattan, wordt weliswaar omringd door water, maar “van enige instabiliteit van dit gebouw is geen sprake”, aldus de medewerker van de veiligheidsregio. Hij reageerde daarmee op fakenieuws dat de ronde doet, als zou de constructie van de Manhattanflat door het hoogwater ondermijnd zijn.

De verzadiging van de dijken geldt voor het hele gebied van zuid tot noord, aldus het waterschap. Tot nog toe levert dat geen grote problemen op, behalve bij de Willem Alexanderhaven in Roermond.