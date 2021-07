Ontruimd VieCuri neemt zondagmiddag besluit over heropening

VieCurie in Venlo verwacht zondagmiddag een besluit te kunnen nemen over de heropening van het ziekenhuis. VieCuri werd vrijdag ontruimd, in tien uur tijd werden 237 patiënten geëvacueerd naar omliggende hospitalen. Zeker tot en met maandag blijft het ziekenhuis gesloten.

Het ziekenhuis ging dicht vanwege de snelle stijging van de naburige Maas. Tot nu toe is er nog geen sprake van wateroverlast bij VieCuri, aldus het ziekenhuis zaterdagmiddag. Het neemt voor zondag 18.00 uur een beslissing over het moment van heropening.

Vrijdagavond bracht demissionair premier Mark Rutte een bezoek aan VieCuri. Hij zei onder de indruk te zijn van de saamhorigheid en de professionaliteit waarmee VieCuri met deze crisis omgaat.