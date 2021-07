Ook in verpleeghuizen begint aantal coronagevallen toe te nemen

De nieuwe golf coronagevallen treft vooral jongeren, maar het virus begint langzaam maar zeker ook door te dringen in de verpleeghuizen. Het aantal positieve tests onder de ouderen daar stijgt, ook al is het voorlopig nog beperkt. De bewoners lopen het meeste risico bij een besmetting en waren daarom begin dit jaar als een van de eerste groepen aan de beurt om te worden gevaccineerd.

De uitschieter was afgelopen woensdag. Toen testten 25 bewoners van verpleeghuizen positief. Dat is het hoogste aantal sinds 5 mei, dus ruim twee maanden geleden. Dat cijfer is niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnen kunnen komen, dus het aantal kan nog oplopen. In de afgelopen week zijn 61 bewoners positief getest, gemiddeld bijna negen per dag en dat is het hoogste niveau sinds eind mei.

Ook het aantal verpleeghuislocaties dat met het coronavirus te maken krijgt, neemt toe. Zeker 36 locaties hadden in de laatste vier weken minstens één positieve test onder de bewoners, het hoogste aantal in bijna een maand. In de vier weken tot aan afgelopen maandag waren er 24 locaties met een recente positieve test. Vergeleken met de piek zijn het allemaal nog kleine aantallen. Begin januari kampten 850 tot 900 locaties met een recente positieve test, wat neerkomt op ruim een derde van alle verpleeghuizen in Nederland.

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, herkent de stijging. “De besmettingen nemen licht toe maar zijn op het totaal aantal bewoners nog beperkt”, zegt directeur Nanda Hauet. De toename is volgens haar te verwachten. “Een verpleeghuis maakt onderdeel uit van de samenleving. Als het aantal gevallen in de samenleving omhoog gaat, dan geldt dit ook voor de besmettingen in het verpleeghuis.” Veel bewoners zijn gevaccineerd tegen het coronavirus en ook een deel van de medewerkers. “Maar dat geldt bijvoorbeeld nog niet voor alle bezoekers of voor bijvoorbeeld jonge vakantiekrachten”, aldus Hauet.

De coronavaccins kunnen niet elke besmetting voorkomen. Maar de gevaccineerde bewoners die nu positief testen, komen volgens Hauet minder ziek over dan voor de vaccinaties.

Het aantal sterfgevallen onder de bewoners blijft voorlopig nog laag. In de afgelopen maand zijn slechts zes sterfgevallen geregistreerd en de laatste daarvan was ruim een week geleden. Rond de jaarwisseling stierven meer dan vijftig bewoners per dag en in de eerst golf waren er dagen waarop meer dan tachtig verpleeghuisbewoners stierven.