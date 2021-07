Rijkswaterstaat helpt pleziervaart in nood op rivieren

Rijkswaterstaat heeft zaterdag pleziervaarders geholpen die in moeilijkheden kwamen door het hoge water. Het gaat onder meer om pleziervaartuigen die vast kwamen te zitten op ondergelopen kribben, meldt een woordvoerder. Sinds vrijdagmiddag is het de pleziervaart verboden om de rivieren in Oost-Nederland op te gaan, maar met het mooie weer houden niet alle schippers zich daaraan.

Door het hoge water drijven er veel obstakels in het water, betonning is niet meer te zien of is weggehaald en de stroming is extra sterk. Ondiep water is niet goed zichtbaar omdat strandjes, uiterwaarden en kribben zijn ondergelopen.

Handhavers leiden recreanten naar een veilige aanlegplaats en kunnen ook boetes uitdelen. Jachthavens is gevraagd plezierschippers op te roepen niet te gaan varen.

Hulpdiensten in Limburg melden dat mensen ondanks het hoge water toch de Maas op gaan, soms in rubberbootjes. De veiligheidsregio Limburg-Noord waarschuwt dat dit door de harde stroming “zeer gevaarlijk” is. Daar komt nog eens bij dat in en net onder het water van alles drijft dat de bootjes kan beschadigen. De veiligheidsregio maant mensen die toch de rivier op willen om weg te blijven uit het gebied.

Zondag verwacht Rijkswaterstaat dat de waterstand het hoogste punt bereikt, maar in de dagen daarna blijft het hoogwater en bestaan er risico’s voor pleziervaart en voor zwemmers. Het verbod op recreatievaart op de rivieren in Oost-Nederland blijft tot nader order van kracht.