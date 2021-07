Designer Outlet Roermond dinsdag weer open

Het Designer Outlet Center in Roermond gaat dinsdag weer open. Op last van de gemeente was het vlakbij de Maas gelegen DOC gesloten omdat overstromingsgevaar bestond.

Ook de horeca, het casino en de bioscoop bij het Outlet blijven maandag dicht, maakte de gemeente zondag bekend. Het naastgelegen stadskantoor gaat wel open.

Het DOC trekt jaarlijks vele miljoenen bezoekers van wie de helft Duitsers, en een derde uit eigen land. 10 procent van de bezoekers zijn Belgen, nog eens 10 procent komt met name uit Oost-Europa en China.