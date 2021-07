Grote drukte op Reiswijzer ANWB

Nu steeds meer mensen zomervakantie hebben, ziet de ANWB grote drukte op de ANWB Reiswijzer, de internetpagina waar te vinden is welke coronamaatregelen gelden in populaire vakantielanden. In de afgelopen dagen is de site 2 miljoen keer bezocht. De afgelopen tijd lag dat gemiddelde per week rond de 1,5 miljoen bezoeken, meldt een woordvoerster van de ANWB. “Het piekt enorm. Je kunt zien dat mensen graag weg willen.”

Bezoekers van de site zijn volgens de zegsvrouw gericht op zoek naar informatie over regels rond corona. Het meest wordt gezocht naar informatie over de eisen in Frankrijk, Duitsland en Italië. “Het is logisch dat mensen zoeken, want landen hebben verschillende regels.”

Vakantiegangers kijken vooral hoe de coronaregels zijn in het land waar ze heen willen en in de landen waar ze eventueel doorheen reizen. Ook wordt veel gezocht naar informatie over coronatests en hoe oud die mogen zijn. Niet alleen op de site ziet de ANWB drukte, ook op sociale media zijn medewerkers van de organisatie druk met het beantwoorden van vragen over reizen tijdens de coronapandemie.