Leger verplaatst zich naar het noorden van Limburg

De legereenheden die in Limburg helpen bij het bestrijden van de wateroverlast, verkassen naar het noorden van de provincie. “Defensie is volop bezig met het verplaatsen van materieel naar de brug bij Wanssum”, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg Noord zondagmiddag.

De brug wordt de uitvalsbasis van waaruit in het noorden van de provincie hulp wordt geboden. De legereenheden kunnen vanuit het daar opgeslagen kamp zowel ten oosten als ten westen van de Maas te hulp schieten.

“Dat betekent dat de militairen uit het straatbeeld in Midden-Limburg verdwijnen”, aldus deze woordvoerder.

De hoogwatergolf heeft zondag het noorden van de provincie bereikt. Ten zuiden van Venray is er geen verdere stijging of daalt het niveau van het Maaswater weer. In Roermond leidt dat ertoe dat alle geƫvacueerde mensen uit het gebied rond de Hambeek zondag weer terug naar huis mogen.