“Ondernemen heeft de meeste impact als het van waarde is voor iedereen”

Het afgelopen jaar is voor veel ondernemers in Nederland een uitdagend jaar geweest. De MKB is hard getroffen door de overheidsmaatregelen, terwijl ze het kloppend hart van de economie zijn. Nederland telt 1,9 miljoen MKB’ers die werk bieden aan 7 miljoen mensen. Wie zijn deze MKB’ers? In de nieuwe rubriek Ondernemend Nederland neemt Nieuws.nl een kijkje in de keuken van ondernemers. Deze week: Lizanne Jakobs van Brilliant Work.

Lange tijd werkte ze als manager binnen sales en marketing, waarvoor Lizanne veel van de wereld heeft gezien. Ze vond het altijd fascinerend dat bij twee bedrijven die hetzelfde soort product verkochten het bij de een wel goed liep en bij de ander niet. Waar zit dan in? Elf jaar geleden kreeg ze kinderen en kwam ze op het idee om als bedrijfscoach te gaan werken. “Wij werken heel pragmatisch. Wat wil je bereiken en hoe gaan we daar samen komen?”

“Waar zit de magie van een goed bedrijf nou eigenlijk in?”

Zeven jaar geleden is Lizanne vanuit Engeland naar Nederland verhuisd en is ze Brilliant Work gestart, een bedrijf dat zich richt op coaching en advies. “Waar zit de magie van een goed bedrijf nou eigenlijk in?” Ze heeft een vast team van freelancers die allemaal ondernemers en managers helpen met de groei en professionaliteit van hun bedrijf. “Het gaat om vragen als hoe kan ik meer klanten krijgen en dus ook meer omzet, zowel binnen Nederland als eventueel daarbuiten. Maar het gaat ook over het stuk achter de schermen. Hoe geef je leiding of hoe zorg je dat processen mee opschalen als je naar dertig man personeel groeit. Dat heeft namelijk consequenties. Sommige coaching trajecten zijn kort, maar we hebben ook klanten waar we al jaren een sparringpartner voor zijn.”

Het grootste deel van de coaching gebeurt een op een, maar ze bieden ook kleine groepssessies aan een MT over wat de nieuwe stippen aan de horizon zijn. “Waar wil je staan over een, twee, drie jaar en wat moet er gebeuren om dat te bereiken? We gaven ook incompany trainingen, maar dat heeft door corona wel een tik gekregen.” Ze vindt het het leukste om MKB-ondernemers te begeleiden, want wat vandaag besproken wordt, wordt morgen uitgevoerd. “Als je groot zakelijk zit, duurt het vaak veel langer.”

De meeste coaching- en adviestrajecten worden betaald vanuit subsidies. “We werken met twaalf potjes. We hebben een subsidie pagina op onze website, waar mensen kunnen zien waarvoor ze in aanmerking komen. Hier zijn we vrij uniek in. De meeste coaches doen daar niets mee of werken hooguit met een potje. Wij hebben ons hierin verdiept en ik ken geen ander bureau die het zo aanvliegt. Wij weten precies welke subsidies je kan krijgen, waar je die kan krijgen en hoe je er kans op maakt. Veel ondernemers weten dit niet.”

Waarom ben je gaan ondernemen?

“Dat zat al heel lang in me. Zoals veel ondernemers ben ik eigenwijs. Ik wil altijd leren en kijken wat er nog beter kan. Ik heb mijn eigen visie op dingen en als ondernemer vind ik het fijn dat ik op mijn eigen manier iets kan neerzetten. Ik bepaal mijn eigen tijd en vaar mijn eigen koers. Het ondernemerschap past heel goed bij me en daarom onderneem ik al tien jaar.”

Wat betekent ondernemen voor jou?

“Het is iets creëren. Je zet iets neer waarin je gelooft, maar wat mij betreft doe je dat niet alleen voor jezelf. Het idee dat je daar iemand anders mee helpt, zoals klanten of samenwerkingspartners, daar gaat het voor mij om. Ondernemen heeft de meeste impact als het van waarde is voor iedereen. Door te ondernemen zet je iets in gang en hierdoor verandert of verbetert er iets. Ik zie dat ook steeds vaker bij jonge ondernemers, die hebben een drive om iets bij te dragen aan de wereld.”

Wat is je grootste zorg als ondernemer?

“De verantwoordelijkheid voor mijn collega’s. Die zijn het belangrijkste, en ook mijn klanten. Vorig jaar viel alles even stil. Twee weken viel de bodem uit de agenda. Oeps, dacht ik toen. Ik had toen wel zorgen of iedereen aan het werk kon blijven. Het gaat niet alleen om voldoende werk, maar ook of het werk passend is. Het gaat nu goed, we blijven groeien. Op dit moment maak ik me geen zorgen. We hebben sinds een half jaar een accountmanager erbij, die zorgt voor meer werk.”

Wat heb je geleerd van het corona jaar?

“Deels wist ik het al, maar ik heb geleerd dat je mee moet bewegen met je omgeving. Wij wierven de meest klanten via live workshops, die gingen allemaal niet meer door. Daar hebben we webinars van gemaakt. Ik coach al jaren veel mensen via skype, dus dat was niet zo’n omschakeling. Ik moest wel zorgen dat collega’s en klanten online door konden gaan. Het was een les om continu te kijken wat er wel mogelijk is. Maar dat is sowieso mijn mindset. Ik kijk naar wat er wel kan. Er gebeuren nu eenmaal dingen die buiten jouw controle om een impact hebben. Het afgelopen jaar was wel buiten proportioneel. Ik heb veel klanten die zijn geraakt door de coronamaatregelen.”

Wat is de grootste misvatting over ondernemers?

“Dat ze het doen voor het geld en dat ze heel veel geld verdienen. Wij coachen ondernemers die flink wat personeel hebben en miljoenen omzetten, maar ook mensen die starten vanuit de bijstand. Die hebben weinig geld, maar gaan toch ondernemen. Daar zijn er heel veel van. In de media zien we vooral ondernemers uit de Quote 500, maar al die andere ondernemers, zoals eenpitters, die vaak niet aan zelf promotie doen, zie je niet. Dat zijn de ongeziene ondernemers. Het gros van de ondernemers vindt veel geld verdienen een nevenzaak.”

Stel, je gaat de politiek in. Wat zou je als eerste veranderen?

“Weg met al het regeltjes en hokjes denken. Voor elke mogelijke situatie hebben we een apart hokje, loket en regels. En dat wordt dan weer gecontroleerd. We moeten echt versimpelen. Dat geldt voor de Belastingdienst, maar ook voor hoe gemeentes werken. Vroeger kon je gewoon naar de Kamer van Koophandel voor advies. Nu heb je allemaal verschillende loketten en is het heel ingewikkeld geworden.”

Als je een lesreeks over ondernemen op scholen zou mogen geven, waar zou de eerste les over gaan?

“Die les zou gaan over je eigen gedrag, weerbaarheid, kracht en aannames. Ondernemen doe je vanuit jezelf, met name in het begin. Je moet je eigen kracht kennen, weten waar je goed in bent, je valkuilen kennen. Je moet jezelf en de mensen om je heen snappen. Ondernemers kunnen veel aannames hebben, bijvoorbeeld ik heb nog geen klanten, want de concurrent is veel sterker. Het gaat om de mindset. Het zou op scholen al geleerd mogen worden: wat kan ik, waar ben ik goed in en hoe leer ik over mijn eigen gedrag en dat van anderen. Dat zou ik gaaf vinden.”

Wat is de grootste uitdaging voor jou in het ondernemerschap?

“Alle ballen tegelijk hooghouden. Ik ben bezig met sales, marketing en financiën, en ik moet collega’s en klanten bedienen. Verder moet ik alle veranderingen rondom subsidieregelingen bijhouden. En dat allemaal balanceren met een privéleven. Hoe doe je dat? Het gaat om kijken wat urgent is en accepteren dat sommige dingen later gedaan worden. Het helpt door veel uit te besteden. Ik weet wat het eindresultaat moet zijn en dat geef ik door aan de mensen met wie ik werk. Hierdoor hoef ik niet op het proces te zitten.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik iets heb neergezet wat ik niet had verwacht. Tijdens school en op de universiteit is er nooit gesproken over ondernemerschap. Ik waardeer dat ik deze onderneming heb neergezet en dat ik dit combineer met een gezin. Het loopt goed en ik heb een manier gevonden die past bij mij, mijn collega’s en klanten. En ik waardeer mijn nieuwsgierigheid en eigenwijsheid. Vroeger werd dat gezien als negatieve eigenschappen. Ik weet nu dat het positieve eigenschappen zijn, zeker in combinatie met doorzettingsvermogen en goed luisteren naar de markt en naar feedback van anderen. Altijd je oren en ogen openhouden.”

Waarom werken jouw medewerkers/freelancers graag voor jou?

“Ik denk omdat ze het werk kunnen doen wat ze leuk vinden. Iedereen doet waar hij of zij goed in is. En ook omdat ik heel open ben. Ze kunnen altijd bellen en vragen stellen.”