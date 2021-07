Uitvaart Peter R. de Vries is donderdag in besloten kring

Het afscheid van Peter R. de Vries is komende woensdag en donderdag in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Op donderdag 22 juli zijn alleen familie, dierbaren en mensen die de misdaadverslaggever persoonlijk kenden uitgenodigd. Op woensdag 21 juli kan het publiek afscheid nemen van De Vries, die donderdag aan de gevolgen van de schietpartij van vorige week overleed

Dat heeft RTL zondag namens de familie bekendgemaakt.

Op woensdag kan iedereen langskomen in Carré van 11.00 tot 20.00 uur en een laatste groet uitbrengen aan de journalist.

Volgens RTL wordt alles in het werk gesteld om het afscheid veilig en respectvol te laten verlopen. Mensen die langs willen komen hoeven geen negatieve coronatest of vaccinatiebewijs te laten zien, maar er wordt wel gevraagd om anderhalve meter in acht te nemen. Ook moeten ze rekening houden met lange wachttijden.

De familie vraagt om geen bloemen mee te nemen, maar in plaats daarvan een donatie te doen aan Stichting de Gouden Tip. Zowel op woensdag op donderdag is Carré de locatie waar het afscheid plaatsvindt. “De familie en partner van Peter zijn dankbaar dat het theater zijn deuren voor deze gelegenheid opent.”

Er wordt rekening gehouden met grote drukte. Iedereen die naar Carré komt, wordt daarom verzocht het afscheid bij de baar zo kort mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen een laatste eer te bewijzen.

Na de dienst op donderdag zal De Vries via de hoofdingang weggedragen worden en worden vervoerd naar het laatste afscheid. Daarbij zullen alleen intimi aanwezig zijn.