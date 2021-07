50 coronapatiënten meer in ziekenhuis, grootste toename sinds mei

Ziekenhuizen hebben in één dag het totale aantal opgenomen coronapatiënten met 50 zien toenemen. Dat is de grootste stijging sinds 10 mei. In totaal liggen nu 361 mensen met corona in het ziekenhuis, becijfert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Ook de instroom van nieuwe patiënten met Covid-19 is relatief hoog. Op verpleegafdelingen kwamen er het afgelopen etmaal 54 patiënten bij, het hoogste aantal sinds 5 juni. In totaal liggen daar nu 277 coronapatiënten.

Op de ic’s werden 9 mensen binnengebracht, het hoogste aantal sinds 10 juni. Met 84 ernstig zieke coronapatiënten in totaal is de bezetting daar nu op hetzelfde niveau als precies een week geleden.

De ziekenhuizen verwachten een verdere toename, aangezien het aantal besmettingen de afgelopen weken hard is gestegen. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers zei vorige week dat hij er rekening mee houdt dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten kan stijgen tot circa 800. Hij verwacht dat ziekenhuizen dit aan zullen kunnen. Meer coronazorg betekent echter ook dat minder capaciteit zal overblijven voor het inhalen van uitgestelde behandelingen. Door de enorme druk die corona op de ziekenhuiszorg heeft gelegd, moet nog een heel ‘stuwmeer’ worden weggewerkt.

Hoewel de besmettingscijfers nu ongeveer zo hoog zijn als op de piek van eind vorig jaar, is de verwachting dat nu een kleiner deel van de mensen die het virus oplopen in het ziekenhuis zal belanden. In de eerste plaats raken nu vooral jongeren besmet. Zij stonden achteraan bij de vaccinaties, juist omdat jonge mensen zelden zo ziek worden van het coronavirus dat ze moeten worden opgenomen. Verder blijkt uit tal van onderzoeken dat mensen die volledig zijn gevaccineerd, en desondanks besmet raken, een veel kleiner risico lopen om zo ziek te worden dat ze naar het ziekenhuis moeten.