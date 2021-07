Aantal schademeldingen wateroverlast Zuid-Limburg loopt verder op

Het aantal schademeldingen na de grote wateroverlast in Limburg blijft oplopen bij verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer. Volgens de twee, beide onderdeel van Achmea, gaat het om meer dan 1700 meldingen. Het Verbond van Verzekeraars verwacht eind deze week mogelijk wat meer te kunnen zeggen over de omvang van de schade in de regio.

Bij Interpolis stond de teller maandagmiddag op zo’n 1060 meldingen, bij Centraal Beheer op 665. Deskundigen van Interpolis en Centraal Beheer hielden afgelopen weekend nog een soort spreekuur in een hotel bij het getroffen gebied. Zo’n tachtig getroffenen konden in gesprek met de verzekeraars met vragen over bijvoorbeeld opvang, voorschotten en het vaststellen van de schade. Ook zijn er direct voorschotten uitgekeerd. “Sommige mensen, bijvoorbeeld die op een benedenverdieping wonen, hebben echt helemaal niets meer”, zegt een woordvoerster van Centraal Beheer.

Getroffenen hebben bijvoorbeeld geld nodig voor een tijdelijk onderkomen of voor de eerste noodspullen zoals een bed of een koelkast. “Bij sommige gezinnen is al het speelgoed van de kinderen weggespoeld”, vertelt een woordvoerder van Interpolis. Hij verwacht dat het aantal schademeldingen de komende dagen nog flink zal stijgen. De meldingen kwamen de laatste dagen vooral uit de Zuid-Limburgse gemeenten Valkenburg aan de Geul, Heerlen, Gulpen-Wittem, Kerkrade en Meerssen.

ASR, ook een grote verzekeraar in de regio, kan nog niets zeggen over het aantal meldingen. Dat komt doordat meldingen veelal niet direct bij de verzekeringsmaatschappij binnenkomen omdat ASR vaak werkt met intermediairs, ofwel tussenpersonen.

Wat de totale omvang van de schade is in Zuid-Limburg, wordt pas over een aantal weken duidelijk. Daarvoor moet het water zakken en moeten panden eerst drogen. Bij het vergoeden van de schade zal de overheid ook een rol spelen. Het demissionaire kabinet heeft de wateroverlast in de zuidelijke provincie eerder deze week formeel tot ramp verklaard. Dat betekent dat een wet van toepassing is die bepaalt dat mensen met schade die de verzekering niet dekt, bij de Rijksoverheid kunnen aankloppen.