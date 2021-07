Advocaten pleiten in moordzaak advocaat Derk Wiersum

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol pleiten maandag de advocaten van de twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Derk Wiersum. Vorige week woensdag eiste het Openbaar Ministerie tegen beiden een levenslange celstraf. Op dat moment vocht Peter R. de Vries nog voor zijn leven in een ziekenhuis, nadat hij op 6 juli in het centrum van Amsterdam was neergeschoten. Een dag later overleed hij. Volgens het OM is de georganiseerde misdaad bezig met een terreurcampagne, waarvan zowel Wiersum als De Vries het slachtoffer zijn geworden.

Om die campagne in de rechtszaal een halt toe te roepen, was de eis tot levenslang voor het OM onontkoombaar. “Het is van groot belang dat een duidelijk en glashelder signaal wordt afgegeven dat dit op geen enkele wijze wordt geaccepteerd”, aldus de officieren van justitie.

De Vries is het derde slachtoffer in de periferie van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rond Ridouan Taghi. Hij was sinds vorig jaar zomer adviseur van de kroongetuige. In maart 2018 werd B.’s broer doodgeschoten, zes dagen nadat justitie de kroongetuigendeal met B. publiek had gemaakt. Wiersum (44) was een van de advocaten van B. Hij werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert.

Grootscheeps onderzoek leidde tot een relatief snelle arrestatie van verdachte Giƫrmo B. (37), een paar maanden later volgde Moreno B. (32). Beide mannen ontkennen. Volgens het OM was het tweetal al maanden bezig met de voorbereiding van de moord, die in opdracht zou zijn uitgevoerd. Naar opdrachtgevers en tussenpersonen wordt nog volop onderzoek gedaan.

Het is onduidelijk gebleven wie de fatale kogels heeft afgevuurd. Volgens het OM hebben de beide B.’s dusdanig nauw samengewerkt bij de uitvoering van de moord dat die vraag niet beantwoord hoeft te worden. De twee mannen zijn ongeacht hun rol even verantwoordelijk, vindt justitie.

Volgens de planning wordt het beladen proces dinsdag afgerond, onder meer met een reactie van het OM op de pleidooien en het laatste woord van de verdachten.

De datum van de uitspraak is nog niet bekend.