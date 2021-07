Deel kabinet weer bijeen voor corona-overleg

Een deel van het demissionaire kabinet komt maandagochtend bij elkaar om de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus te bespreken. Het kabinet besloot onlangs om vanwege de explosief gestegen besmettingscijfers in de zomer wekelijks de cijfers te blijven bespreken en zo eventueel snel maatregelen te kunnen treffen. Ook de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) komen elke week bijeen en brengen zo nodig advies uit.

Na het crisisoverleg geven premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge een toelichting aan de pers op Ruttes ministerie van Algemene Zaken. Vorige week greep Rutte deze gelegenheid aan om excuses te maken voor de “inschattingsfout” die het kabinet maakte door op 26 juni versneld verregaande versoepelingen door te voeren. Dat pakte niet goed uit. Zo haperde het testsysteem voor toegang, waardoor vooral veel jongeren elkaar hebben besmet in de horeca en tijdens evenementen.

Het aantal besmettingen is sindsdien flink verder opgelopen. Vrijdag was het reproductiegetal (R-waarde), dat aangeeft in hoeverre het virus zich verspreidt, al gestegen tot een recordhoogte van bijna 3 (2,91). Dat betekent dat 100 besmette mensen 291 anderen infecteren. Zij besmetten op hun beurt ruim 800 mensen en zij dragen het weer over op bijna 2500 anderen, zodat het aantal besmettingen steeds sneller oploopt.

Ruim een week geleden heeft het kabinet enkele versoepelingen weer teruggedraaid tot 13 augustus. Dan neemt het kabinet weer nieuwe besluiten.