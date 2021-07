OMT: vraag ook van gevaccineerden soms negatieve test

De deskundigen van het Outbreak Management Team vragen het kabinet te overwegen om bij grote evenementen en drukke clubs straks ook van volledig gevaccineerde mensen een negatieve coronatest te vragen. Een ‘groene’ QR-code waarmee iemand toegang krijgt tot een evenement of het vliegtuig, wordt nu niet ingetrokken als iemand die volledig gevaccineerd is, maar wel positief is getest.

Doordat besmette mensen dan alsnog toegang krijgen tot evenementen waar bijvoorbeeld geen 1,5 meter afstand wordt gehouden, kunnen zij ondanks hun vaccinatie het virus verspreiden. In sommige gevallen zou het goed zijn om van álle bezoekers een negatieve test te vragen, aldus het OMT.

Testen voor Toegang is tot 13 augustus beperkt en de nachthoreca is tot die tijd gesloten. Dat is volgens het OMT positief, maar de deskundigen plaatsen wel “kanttekeningen” bij de werking van de CoronaCheck-app als deze straks weer vaker wordt ingezet.

Zo moet volgens het OMT gekeken worden of mensen met de CoronaCheck-app toegang krijgen tot slechts één horecagelegenheid. Testen voor Toegang in de horeca kan de komende tijd niet, hoewel de Kamer wil dat het snel weer mogelijk wordt gemaakt. Als dat gebeurt, is het van belang om te voorkomen dat groepen die naar verschillende clubs op één avond gaan, zorgen voor snelle verspreiding van het coronavirus.

Volgens het OMT is het goed mogelijk dat dit namelijk wel gebeurde in de korte tijd dat er in het uitgaansleven nog maar enkele beperkingen golden. Hier moet onderzoek naar worden gedaan, vinden de experts.