Problemen in de bouw-sector: Is pre-fab bouwen de oplossing?

Er moet in Nederland flink gebouwd worden, maar veel bouwprojecten lopen vertraging op of worden zelfs helemaal geschrapt. Dat heeft te maken met een gebrek aan bouwgrond en lange vergunningprocedures, maar ook met de tekorten in de bouwsector zelf. Is pre-fab bouwen de oplossing?

Almere Poort: betaalbare woningen bleken onbetaalbaar

Het plan om 110 geplande betaalbare koopwoningen in Almere Poort te bouwen gaat bijvoorbeeld niet door in verband met de hoge kosten, zo werd onlangs bekend gemaakt. Het was de bedoeling 110 betaalbare koopwoningen te bouwen voor inkomens tot 36.000 euro, maar dat bleek een onhaalbaar plan. De bouwkosten alleen al werden – dankzij de huidige tekorten in de bouwsector – veel te hoog om de huizen betaalbaar te houden.

Pre-fab bouwen: van kozijnen tot een volledig huis

Pre-fab huizen zijn, zoals de naam al doet vermoeden, van tevoren (deels) in elkaar gezet. Ze kunnen daarom ter plaatse veel sneller gebouwd worden. Bovendien is er minder mankracht nodig. Ook voor het verbeteren van bestaande bouw kan pre-fab bouwen ingezet worden, omdat de onderdelen ook los goed te krijgen zijn. Alleen de kozijnen kopen bij een pre-fab specialist is bijvoorbeeld ook een mogelijkheid.

Meer vraag = meer aanbod

In feite gebeurt dat nu al veel. Het is vrij gangbaar dat een kozijn al op een andere locatie volledig in elkaar is gezet. Er is wat dat betreft ook al heel veel mogelijk. Pre-fab kozijnen zijn er in vele soorten en maten – één blik op de site van een dergelijke specialist leert dat zij alleen al vijf verschillende kozijntypes kunnen leveren. Naarmate het pre-fab bouwen van een volledig huis populairder wordt, zullen ook steeds meer verschillende woningtypes beschikbaar komen, zo mag verwacht worden.

Want dat is uiteraard wel een vereiste voor pre-fab bouwen: dat een ontwerp vele malen wordt gekocht. Een bepaald type woning maar 12 keer pre-fabriceren is niet bepaald rendabel, en dat is nu vaak nog een beperkende factor. Zolang alleen een enkel project van een stuk of tien woningen inzet op pre-fab, blijft dat zo. Maar de verwachting is dat dit verandert. Nu is al te zien dat deze manier van bouwen populairder wordt, aldus de betrokkenen, en dat er dus meer afgenomen wordt.

Pre-fab huizen van hoge kwaliteit

De gebruikte technieken zijn inmiddels al wat langer in gebruik, en dus kwalitatief zeer sterk verbeterd. Problemen met pre-fab bouwen – zoals in Ermelo eerder dit jaar – zijn volgens experts overduidelijk een incident, een fout in dat specifieke ontwerp. Het gaat maar zelden mis, en zeker niet vaker dan bij traditionele bouw.

In landen zoals Japan, toch een land dat bekend staat om de nauwkeurige volksaard – wordt het dan ook al op grote schaal toegepast. In Nederland zal dat waarschijnlijk minder hard gaan, al was het maar vanwege de beperkte bouwgrond. Maar de kans is groot dat we uiteindelijk veel vaker voor deze vorm van bouwen zullen kiezen.

Pre-fab als oplossing voor lange wachttijden bouw

De bouwcrisis is nu ongekend groot, de gevolgen enorm, elke oplossing welkom. Naast projectontwikkelaars hebben particulieren die zelf een huis willen bouwen of verbeteren ook last van de problemen. Door een tekort aan vakmensen en oplopende materiaalkosten, kan het bouwen of verbouwen van een huis flink in de papieren lopen en ongekend lang duren.

Voor iedereen die niet handig is – en dus niet even zelf een wikihuiswijkje bouwt zoals een paar handige harries in Almere kortgeleden deden – is een pre-fab kozijn dat wel geleverd kan worden, of een tiny house dat in een paar dagen staat, heel erg welkom.