Testen voor je vertrekt, hoe zit dat?

Ga je binnenkort op reis, dan moet je tegenwoordig testen voor vertrek. Afhankelijk van het land en de plaats waar je naartoe reist, gelden andere regels omtrent het coronabeleid. Waar moet je op letten en wat zijn de eisen waaraan je moet voldoen als reiziger.

Negatieve coronatest tonen aan de grens

Wanneer je een land in reist, dien je een negatieve coronatest aan de grens te laten zien. Hiervoor kun je kiezen uit een negatieve (spoed)test of antigeentest. Deze kun je laten uitvoeren in een (spoed)teststraat. Het verschil tussen beide testen zit in de gevoeligheid van de test; een PCR-test is gevoeliger dan een antigeentest waardoor deze beter het coronavirus kan opsporen. Met name wanneer je weinig verschijnselen van ziekte vertoont, zen weinig virusdeeltjes bij je draagt, is de PCR-test de meest accurate test. Deze test kan namelijk ook virusdeeltjes detecteren, wanneer je deze slechts in kleine mate virusdeeltjes meedraagt. De antigeentest is voor een aantal vakantiebestemmingen ook geaccepteerd om het land in te reizen. Deze is iets minder gevoelig dan de PCR-test maar kan wel uitwijzen of je negatief of postief getest wordt op corona. Doordat deze test iets minder gevoelig is, heeft deze wel sneller resultaat, dit is al binnen 15 tot 60 minuten na het testen. Of de antigeentest geaccepteerd wordt voor jouw vakantie, kun je het beste even online checken, bijvoorbeeld via de website van het RIVM.

Corona-check app

Nadat je getest bent kun je de coron-check app downloaden. Hiermee kun je aantonen dat je gevaccineerd bent, hersteld bent of getest bent met een negatieve uitslag. De app maakt vervolgens een QR-code aan in de app. Dit is jouw bewijs dat je veilig op reis kunt. Deze toegangsapp kan overigens ook gebruikt worden voor toegang tot bepaalde locaties of evenementen. Heb je geen smartphone? Dan kun je ook een papieren bewijs laten maken. Je print in dat geval de QR-code uit die voor jou is aangemaakt. Aangezien de app elke paar minuten een nieuwe QR-code aanmaakt, is het voor papieren bewijzen wel van belang dat je regelmatig een print van jouw nieuwe QR-code maakt, zodat je QR-code up-to-date blijft.

Gratis testen vanaf 30 juni 2021

In de maanden juli en augustus kun je vanaf 30 juni gratis een testafspraak laten maken. Dit is zo bepaald door de overheid, omdat nog niet iedereen zich volledig heeft kunnen laten vaccineren. Ook mensen onder de 18 jaar kunnen zich gratis laten testen. Hiervoor kun je een afspraak maken via de GGD of geselecteerde testbedrijven.