Tijd tussen eerste en tweede coronaprik wordt korter

Mensen die nu een afspraak maken voor een prik tegen het coronavirus hoeven minder lang te wachten op de tweede inenting. De periode tussen de beide vaccinaties, het zogeheten prikinterval, gaat vanaf maandag omlaag. De tussenperiode bij de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna is nu 35 dagen en dat wordt 28 dagen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) had de aanpassing ruim een weken geleden aangekondigd. Het aanpassen van het prikinterval is mogelijk omdat er genoeg vaccins beschikbaar zijn. Door mensen sneller hun tweede prik Pfizer/BioNTech of Moderna te geven, zijn ze eerder beschermd tegen het coronavirus.

Het is volgens GGD GHOR Nederland niet mogelijk om eerder gemaakte afspraken voor herhaalprikken met de beide vaccins te vervroegen.

Van het Janssen-vaccin is maar een prik nodig. Daar is dus geen tussenperiode. Het vaccin van AstraZeneca wordt niet meer gebruikt voor nieuwe afspraken.