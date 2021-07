Minister moet meer informatie openbaar maken over vliegramp MH17

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) moet meer informatie openbaar maken over de vliegramp met vlucht MH17. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist, naar aanleiding van een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) van RTL Nieuws. In februari verlangde de rechtbank al een nadere onderbouwing van de bewindsman waarom een aantal passages uit documenten over de ramp niet openbaar gemaakt konden worden.

Grapperhaus heeft daarna uitleg gegeven. De rechtbank nam daar op punten genoegen mee, maar vindt de uitleg onvoldoende als het gaat om passages uit een verslag van een ambtenaar van een overleg van de European Civil Aviation Conference (ECAD) van 9 mei 2014. Die passages moeten van de rechter alsnog openbaar gemaakt worden.

Het Wob-verzoek van RTL Nieuws gaat om documenten uit het zogeheten Archief MH17 voor zover dat onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt. Delen van het archief vallen ook onder andere ministeries. In het archief van het ministerie van Justitie en Veiligheid zitten documenten en correspondentie van onder andere de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Het ministerie heeft naar aanleiding van het Wob-verzoek gezocht naar documenten waar RTL Nieuws om vraagt. Een deel van de gevonden documenten is openbaar gemaakt, een deel niet of slechts beperkt.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald boven het oosten van Oekraïne. Bij de rechtbank in Den Haag loopt momenteel een strafzaak tegen drie Russen en een Oekraïner, die betrokken zouden zijn geweest bij de beschieting van het toestel met een raket. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie bijna 200 Nederlanders.