Ongeveer 20.000 wandelaars op pad voor Alternatieve Vierdaagse

Ongeveer 20.000 wandelaars gaan dinsdag op pad om het eerste parcours van de Alternatieve Vierdaagse af te leggen. De Alternatieve Vierdaagse komt in de plaats van de traditionele Vierdaagse, die voor de tweede keer is afgelast vanwege de coronacrisis. Ook in het buitenland lopen militairen en particulieren mee met de Alternatieve Vierdaagse.

Alternatieve Vierdaagselopers hebben een app op hun mobiele telefoon, die elke dag een route vanuit een zelfgekozen startplaats laat zien. Via de app wordt bijgehouden of de loper het gekozen aantal kilometers aflegt. Het is om groepsvorming te voorkomen niet de bedoeling dat de wandelaars toch allemaal in en rond Nijmegen gaan lopen. Stichting De 4Daagse waarschuwt ook dat op de gebruikelijke Vierdaagseroutes niets is georganiseerd. Dus geen wegafzettingen, toiletten of medische hulpposten. Er zijn hier en daar wel Vierdaagsefestiviteiten.

Bij de Alternatieve Vierdaagse van vorig jaar bleek dat met name de Zevenheuvelenweg in Groesbeek, gewoonlijk de derde dag van de Vierdaagse, erg in trek was. Ook kwamen veel wandelaars op vrijdag binnen via de Sint Annastraat in Nijmegen, de feestelijke Via Gladiola van de normale Vierdaagse.

De Vierdaagseweek gaat niet ongemerkt voorbij aan de regio Nijmegen. In de stad zijn elke dag toch optredens en concerten. Op de website vierdaagsefeesten.nl is te lezen welke coronamaatregelen daarvoor gelden. Het bestuur van Stichting De 4Daagse deelt dinsdag en donderdag bossen gladiolen uit aan omwonenden van de Wedren, de start- en finishplaats van de Vierdaagse. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen loopt woensdag mee met de Pride Walk op Roze Woensdag, de dag dat de Vierdaagse aandacht besteed aan de lhbti+-gemeenschap.