400 miljoen euro schade door wateroverlast in Valkenburg (L)

De wateroverlast in Zuid-Limburg heeft in de gemeente Valkenburg aan de Geul voor 400 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat heeft burgemeester Daan Prevoo gezegd. Het gaat naar schatting om 200 miljoen euro aan materiële schade en 200 miljoen euro bedrijfsschade. Dat laatste komt doordat bedrijven de inkomsten van het toeristische hoogseizoen in de regio moeten missen.

Volgens Prevoo zijn 270 horecaondernemers getroffen door de ramp en 180 winkels. Het kan maanden duren voordat de schade is hersteld en in sommige gevallen een half jaar, zei hij.

De verzekeraars zijn bereid de meeste schade te vergoeden, maar kijken ook naar de Rijksoverheid. “Het meeste is eigenlijk wel gedekt”, zei Geeke Feiter, de directeur van het Verbond voor Verzekeraars.