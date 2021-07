Ontheemde Valkenburgers hebben onderdak

Zo goed als alle Valkenburgers die voorlopig niet terug naar huis kunnen vanwege de watersnood hebben inmiddels een nieuw onderkomen gevonden. “Wij denken dat we iedereen onder de pannen hebben gebracht, voor zover dat van ons gevraagd is. Er zijn ook mensen die bij familie of vrienden terechtkunnen”, zei burgemeester Daan Prevoo van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

In het Limburgse stadje Valkenburg zijn 700 gezinnen ontheemd. Hun woningen zijn dermate beschadigd, vochtig en vervuild door het hoogwater dat deze mensen wekenlang niet terug naar huis kunnen. De gemeente deed woensdagochtend op de regionale omroep L1 een oproep om deze mensen te helpen. en daarna stond de telefoon roodgloeiend

“De mensen zagen na het zakken van het water dat hun woningen zoveel schade hebben, dat ze er voorlopig niet terug kunnen. Ook zit er veel vocht in de huizen, dat moet er eerst uit.”

Mensen die hulp kunnen bieden kunnen dat laten weten via het mailadres [email protected]