Bezoekers: afscheid Peter R. de Vries indrukwekkend

“Het is mooi. Waardig.” Dat zegt een belangstellende die woensdagochtend als een van de eersten afscheid heeft genomen van de doodgeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Veel mensen komen huilend naar buiten, sommigen houden elkaar vast. Volgens een bezoeker leggen sommige mensen bloemen neer bij de witte kist, met daarop rode rozen, en soms ook kaarten. De kist is omgeven met bloemen, van onder anderen de familie van Tanja Groen, RTL Boulevard, de familie van Nicky Verstappen en het advocatenkantoor van de zoon van De Vries, Royce, aldus bezoekers. “Die kist, die rozen. Al die foto’s en een portret van hem. Echt heel erg indrukwekkend”, zegt een van hen.

“Mijn vader was een enorme fan van hem. Die zei: we moeten hier heen. Ik hoopte nog zo dat hij het zou overleven”, vertelt een andere bezoeker. “Maar toen kwam de mokerslag.” Volgens de bezoeker zette De Vries zich ontzettend in voor anderen. “Ik kende hem niet persoonlijk, maar zo voelt het wel.”

Een moeder en haar dochter geven aan dankbaar te zijn dat ze afscheid konden nemen van de overleden misdaadjournalist. “Het was erg indrukwekkend”, aldus de huilende moeder.