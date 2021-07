Nederlandse ziekenhuizen vol met kinderen met RS-virus

Nederlandse ziekenhuizen liggen vol met kinderen die het RS-virus hebben opgelopen, zegt Hans van Goudoever, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam.

“We zien al anderhalve week dat ziekenhuizen het hiermee echt knetterdruk hebben. Dat is bijzonder want het is een wintervirus. Wat we nu zien is dat het in de zomer een opleving kent waardoor alle ziekenhuizen in Nederland vol liggen met kinderen”, aldus de kinderarts. “Met het loslaten van alle coronamaatregelen verspreiden alle virussen zich nu sneller.”

Bij volwassenen kan het RS-virus een stevige verkoudheid veroorzaken. Bij baby’s jonger dan zes maanden kan het leiden tot grote benauwdheid. Normaal gaat het virus vooral in de koude maanden rond, maar afgelopen winter bleef een uitbraak uit doordat het zich vanwege de coronamaatregelen niet kon verspreiden.

Ondanks de drukte in ziekenhuizen krijgen kinderen nog wel hulp. Van Goudoever: “We vervoeren ze per ambulance naar andere ziekenhuizen of we leggen ze op een afdeling voor volwassenen.”

Van Goudoever vindt het apart dat de kinderen die worden opgenomen met het RS-virus wat ouder zijn dan normaal. “Meestal zien we kinderen van onder de zes maanden, maar nu ligt er bijvoorbeeld bij ons op de ic ook een kind van drie.”

In het Emma Kinderziekenhuis heeft de helft van de kinderen op de ic RS. “We hadden gehoopt dat we konden beginnen met het inhalen van zorg die we door corona hebben moeten uitstellen. Helaas wordt die wachtlijst nu alleen maar groter.”