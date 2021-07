Stroom bezoekers afscheid De Vries blijft aanhouden

De stroom bezoekers die woensdag naar het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam is gekomen om de doodgeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries een laatste groet te brengen, blijft woensdagmiddag aanhouden. Rond 17.00 uur begint de wachtrij op de brug bij de Sarphatistraat.

Volgens een beveiliger is het vanaf daar zo’n drie kwartier wachten. “We hebben het getimed en nu is de wachttijd zo’n 45 minuten. Op het hoogtepunt was de wachttijd 3 uur.”

Een vrouw met een grote bos bloemen maakt rechtsomkeert als ze de rij ziet. “Het duurt mij nu te lang. Ik ga eerst wat eten en kom daarna wel terug.” Een wachtend stel dat bijna aan de beurt is wacht ongeveer een half uur. “Het is lekker weer dus het is goed te doen. En het is het meer dan waard om afscheid te kunnen nemen.”

Mensen krijgen het advies rekening te houden met het warme weer en zich daar op voor te bereiden. Door medewerkers van de gemeente worden pakjes water uitgedeeld.

Volgens een woordvoerder van uitvaartbedrijf Monuta waren er even voor 13.00 uur zo’n duizend mensen binnen geweest.