Vanaf donderdag weer inreisverbod voor Thailand en Rwanda

Voor Thailand en Rwanda komt weer een inreisverbod naar Nederland in verband met de verslechterde coronasituatie. Vanaf donderdag 22 juli mogen mensen die langere tijd in deze twee landen zijn geweest, niet meer naar Nederland reizen. Daarnaast geldt voor terugkerende reizigers uit deze twee landen vanaf 24 juli dat ze zich moeten laten testen, tenzij ze een geldig vaccinatiebewijs hebben, schrijft demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De EU-lidstaten besloten al op 14 juli het Aziatische en Afrikaanse land van de lijst te halen voor veilige landen waarvan het inreisverbod kan worden opgeheven. Dat komt omdat het aantal nieuwe besmettingen hoger was dan 75 per 100.000 inwoners over een periode van veertien dagen. Het is vervolgens aan lidstaten zelf om dat verbod echt in te voeren.

Tegelijk besloten de lidstaten om Oekraïne juist op de lijst van veilige landen te plaatsen, omdat het aantal besmettingen onder de 75 per 100.000 inwoners zakte. Bij deze besluiten gaat het ook om de aard van het virus, het aantal uitgevoerde tests, het aantal positieve tests, of de trend stabiel is en of de informatie hierover betrouwbaar is.