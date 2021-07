Autobranche herstelt: 9 procent meer occasions verkocht in eerste helft 2021

De autobranche lijkt aardig te herstellen van de verkoopdip van 2020. In de eerste zes maanden van 2021 steeg de occasionverkoop met ruim 9 procent vergeleken met het eerste halfjaar van 2020. De verkoop van nieuwe auto’s stijgt ook, zij het minder hard, met ruim drie procent.

Verkoop occasions: de cijfers

In 2021 zijn er in het eerste halfjaar 685.452 occasions verkocht, aldus BOVAG. Dat is met name dankzij de maanden mei en juni, waarin er respectievelijk 123.982 en 124.002 tweedehands auto’s van eigenaar wisselden. In het tweede kwartaal van dit jaar werden er dan ook bijna 20 procent meer verkocht dan in dezelfde maanden een jaar eerder.

Voorkeur voor professionele begeleiding verkoop

Nu je auto verkopen zal dus een stuk makkelijker gaan. Maar het komt wel steeds minder voor dat particulieren rechtstreeks met elkaar onderhandelen, zo blijkt uit de cijfers. Meestal wordt er gekozen voor tussenkomst van een professionele organisatie. Digitale platforms zoals OSW, waar je als verkopende partij makkelijk je auto te koop kan aanbieden, winnen dan ook aan populariteit.

Nieuwe auto’s: de cijfers

De verkoop van nieuwe auto’s ging iets minder hard, maar ook in dat segment lijkt de ergste dip voorbij. In de eerste helft van 2021 werden er 163.173 nieuwe personenauto’s geregistreerd – 3,3 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2020. Ook in dit geval was de stijging met name te danken aan de maanden mei en juni. In juni werden er 34,6 procent meer nieuwe auto’s verkocht dan in diezelfde maand een jaar eerder – overigens nog altijd 19 procent minder dan in juni 2019.

Prognose verkoop via autobedrijven

De verwachting is dat in 2021 uiteindelijk 1,3 miljoen occasions verkocht worden via autobedrijven. Wat betreft nieuwe auto’s verwachten BOVAG en de RAI Vereniging dat het totaal op 400.000 uitkomt. Dat hangt echter af van hoe de huidige situatie zich ontwikkelt. Het wereldwijde chiptekort, logistieke problemen door de coronacrisis, het economische herstel dat al dan niet doorzet en eventuele volgende coronagolven: het heeft allemaal invloed op de automarkt.

Kia, Volkswagen en Skoda favoriet

Leuk zijn uiteraard altijd de lijstjes waaruit blijkt waar Nederlanders voor kiezen, als ze een auto uitzoeken. Dat blijkt met name in juni vooral erg vaak KIA, Volkswagen, Skoda, Toyota of Renault te zijn. Dat gaat dan overigens om nieuwe auto’s – welke occasions we kopen vertelt het verhaal niet. Ook kiezen we vaker voor elektrisch. Twee procent van de verkochte occasions was in 2021 elektrisch, tegenover minder dan één procent het jaar ervoor.

9 miljoen auto’s

Ondanks de relatieve dip in de verkoopcijfers vorig jaar, is het absolute totaal aantal personenauto’s in Nederland gestegen. Tussen maart 2020 en juni 2021 zijn er 120.000 auto’s bijgekomen. Dat betekent dat er nu 9.083.506 auto’s in Nederland zijn.

Laten we hopen dat we die nog heel vaak aan elkaar verkopen via één of ander mooi platform, maar dat we straks niet allemaal tegelijk de weg op gaan.