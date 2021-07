Besloten afscheid en uitvaart Peter R. de Vries

Na het publieke afscheid van Peter R. de Vries op woensdag nemen familie, vrienden en collega’s met een besloten dienst in Koninklijk Theater Carré afscheid van de misdaadjournalist.

Woensdag brachten al duizenden mensen in Carré een laatste eerbetoon aan De Vries. De misdaadjournalist werd na een uitzending van RTL Boulevard neergeschoten in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat en overleed vorige week in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De dienst van donderdag, die om 11.00 uur begint, is alleen voor genodigden. Direct na de bijeenkomst wordt de kist via de hoofdingang van het theater naar buiten gedragen. Bij de daaropvolgende uitvaart zijn alleen intimi aanwezig.