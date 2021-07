Duitsland wil Nederland indelen bij ‘hoogrisicolanden’

Duitsland wil vrijdag Nederland en Spanje op de lijst van landen met een hoog risico zetten ten aanzien van de verspreiding van het coronavirus. Dit meldt de mediagroep Funke. Het zou betekenen dat mensen die uit Nederland en Spanje naar Duitsland reizen aan strengere beperkingen worden onderworpen zoals de verplichting een negatieve test mee te nemen. Duitsland past op vrijdagen de landenlijsten aan.

Het plan volgt op de jongste wijziging van de Europese ‘coronakaart’ waar Nederland net als onder meer delen van Spanje donkerder werd gekleurd door de toename van het aantal besmettingen. Reizigers moeten volgens een website van de Duitse overheid arriverend uit een hoog risicogebied altijd de negatieve uitslag van een coronatest bij zich hebben, of bewijs dat ze zijn ingeënt of genezen. Er wordt van ze verlangd dat ze rechtstreeks naar hun reisdoel gaan en daar een periode in thuisquarantaine gaan, maar de periode kan onder voorwaarden worden beëindigd met een nieuwe coronatest met een negatieve uitslag.