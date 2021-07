Eerste genodigden in Carré voor afscheid Peter R. de Vries

De eerste genodigden voor het afscheid van Peter R. de Vries in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam zijn donderdagochtend rond 09.45 uur het theater binnengegaan. De inloop duurt tot 10.45 uur. De gasten worden bij de ingang gecontroleerd, om te kijken “of iedereen is wie hij zegt dat hij is”, zegt een woordvoerder van RTL. Peter R. de Vries was een vaste en graag geziene gast in RTL Boulevard.

Bij de ingang stonden op een gegeven moment zo’n zeventig gasten te wachten. Veel mensen dragen zwarte kleding, maar soms ook juist iets met kleuren. Vanaf de Sarphatistraat arriveren steeds nieuwe genodigden. Er zijn politieagenten aanwezig die de boel in de gaten houden. Onder de gasten zijn Nikkie Plessen en Edwin Evers.

De dienst begint om 11.00 uur. Direct na de bijeenkomst zal de kist via de hoofdingang van het theater naar buiten worden gedragen. Voor de uitvaart daarna zijn alleen familie en intimi uitgenodigd, de pers is nadrukkelijk gevraagd niet aanwezig te zijn.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd twee weken geleden neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij overleed vorige week in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Woensdag brachten al duizenden mensen een laatste eerbetoon aan De Vries in Carré, bij een publiek afscheid.