Herbruikbare fles beter dan plastic flesje met statiegeld

Sinds 1 juli 2021 zit er in Nederland vijftien cent statiegeld op kleine flesjes met frisdrank en water. Het kabinet wil hiermee tegengaan dat dit soort plastic flessen in het milieu terecht blijven komen. Veel mensen gooien hun lege fles namelijk niet in de afvalbak, maar op straat of in de natuur. Dit levert een enorme berg zwerfafval op. Het statiegeldsysteem moet consumenten stimuleren gebruikte flesjes in te leveren. Deze kunnen dan gerecycled worden.

Herbruikbare flessen zijn een nog betere oplossing voor het afvalprobleem.

Invoering statiegeld op kleine plastic flessen

De invoering van het statiegeld geldt voor PET-flesjes die kleiner zijn dan één liter. Deze flesjes zijn te herkennen aan het statiegeldlogo. Dit is een symbool dat bestaat uit de afbeelding van een flesje met het euroteken en daaromheen twee ronddraaiende pijlen met de tekst ‘statiegeldfles’. De flesjes zijn eenvoudig in te leveren via de inleverautomaten bij grote supermarkten. Het betalen en terugkrijgen van het statiegeld werkt dus op dezelfde manier als

bij de grote PET-flessen. Daarnaast komen er inleverpunten bij treinstations en tankstations.

Recycling van wegwerpflesjes met water en frisdrank

Onderzoek laat zien dat statiegeld enorm helpt bij het uitbannen van zwerfafval in het milieu: het zorgt voor een afname van zo’n negentig procent als het om plasticflesjes gaat. Van al die ingeleverde verpakkingen zijn de grondstoffen opnieuw te gebruiken. Gemeenten zijn bovendien minder geld kwijt aan het opruimen van zwerfvuil. De overheid en het bedrijfsleven gaven daarnaast jarenlang grote bedragen uit om het publiek aan te moedigen de wegwerpflesjes in te leveren. Dit leverde te weinig op, want de bossen, zeeën, straten en stranden lagen vol troep. De invoering van statiegeld is daarom een uitstekende oplossing.

Alle water- en frisdrankflesjes die via nu het statiegeldsysteem worden verzameld gaan naar een recyclingbedrijf. Deze maakt er weer nieuwe flesjes van. Doordat hierbij gebruikt wordt gemaakt van flessen voor voedseltoepassingen is de voedselveiligheid gegarandeerd.

Hergebruik van verpakkingen belangrijk

Door gebruikte flesjes te recyclen is minder aardolie nodig om nieuwe verpakkingen te produceren. Op deze manier gaan we het gebruik van deze kostbare delfstof tegen. Daarnaast is plastic dat in het milieu terechtkomt erg schadelijk. De kleine drinkflesjes zijn namelijk gemaakt van polyethyleentereftalaat (PET). Deze kunststof heeft vijfhonderd jaar nodig om

op te lossen in hele kleine plasticdeeltjes die giftige stoffen bevatten. Dit microplastic belandt in de zee en wordt daar opgenomen door planten en dieren. Vervolgens komt het in het voedsel van de mens terecht. Kleine flesjes met water, cola, sinas of een andere frisdrank zijn enorm populair. Ieder jaar gaan er in Nederland 900 miljoen van over de toonbank. Hiervan

belanden er volgens schattingen honderd miljoen in het milieu. Het recyclen van kleine flesjes is kortom een duurzame oplossing. Het opnieuw vullen van flessen is echter nóg duurzamer

dan recyclen.

Alternatieven voor statiegeldflesjes

Wil jij ook de verspilling en vervuiling tegengaan als je wat wilt drinken? Dat kan heel eenvoudig door voor een herbruikbaar flesje te kiezen. Er is tegenwoordig volop keuze qua herbruikbare waterflesjes en drinkflessen. Dergelijke flesjes vul je thuis of bij een tappunt. Op veel plekken in de openbare ruimte staan watertappunten waar je gratis je waterflesje kunt bijvullen. Steeds meer bedrijven geven korting als je zelf een beker of fles meeneemt. Door over te stappen van een single use verpakking naar een herbruikbaar alternatief draag je bij aan de overgang naar een circulaire economie. Dit betekent dat bij de productie en consumptie zoveel mogelijk grondstoffen steeds weer opnieuw gebruikt worden. Eindige grondstofvoorraden, zoals die van olie, worden hierbij niet uitgeput.

De voordelen van herbruikbare waterflessen en drinkbekers

Kies voor herbruikbare waterflesjes en drinkbekers en draag hiermee bij aan een duurzame wereld. Flesjes of bekers die je steeds opnieuw gebruikt, komen goed van pas tijdens het reizen, sporten, werk en allerlei andere activiteiten. Het zijn bovendien erg gewilde relatiegeschenken. Bedrijven kunnen hiermee hun voordeel doen: je bindt en werft er klanten mee. Het levert bovendien een goed imago op. Er is een groot aanbod van verschillende modellen die in full colour te bedrukken zijn met een bedrijfslogo,

een naam of een mooie afbeelding. Een bedrukte waterfles of beker kun je onder andere weggeven aan geïnteresseerden in je winkel of je beursstand.