Komend weekend veel vakantiefiles in Europa verwacht

Vakantiegangers moeten komend weekend rekening houden met veel files in heel Europa, meldt de ANWB. Het begin van de zomervakantie in veel landen zorgt vooral zaterdag voor grote drukte op de Europese wegen.

In Nederland wordt het vrijdagmiddag al druk. De ANWB houdt rekening met zo’n 500 kilometer file. Vooral op de wegen in het midden, oosten en zuiden van het land is er flink wat oponthoud. Door werkzaamheden is ook de Afsluitdijk (A7) een groot knelpunt. De dijk is van vrijdagavond 22.00 uur tot zaterdagochtend 08.00 uur in beide richtingen afgesloten.

Tijdens het weekend moeten weggebruikers ook rekening houden met ander oponthoud door werkzaamheden. Zo wordt de A1 vanaf de Duitse grens richting Hengelo het hele weekend afgesloten tussen de grens en Oldenzaal.

De grootste drukte verwacht de ANWB deze zomer op de wegen in het buitenland op de bekende vakantieroutes. Door de pandemie gaan veel Europeanen met de auto op vakantie. Vakantieverkeer moet in het oosten van België en in Duitsland tussen Keulen en Koblenz rekening houden met omleidingen. Na de wateroverlast zijn daar nog veel wegen onbegaanbaar.

Net als afgelopen zaterdag wordt in Frankrijk grote verkeersdrukte verwacht. Al vroeg staan er files tussen Lyon en Orange op de A7. Ook de route A10/A63 Parijs-Tours-Bordeaux naar Spanje stroomt in de loop van de ochtend vol. Wie via Midden-Frankrijk rijdt over Limoges en Toulouse (A20) of Clermont-Ferrand (A71) moet zaterdag ook geduld hebben. Vakantiegangers die naar Zuid-Frankrijk rijden moeten drie tot vier uur extra reistijd incalculeren.

In Duitsland staan zaterdag vooral veel files in het zuiden. Op de A3 bij Passau en op de A8 tussen München en Salzburg is er al gauw een uur oponthoud, verwacht de ANWB. Maar ook in het noorden loopt het verkeer vast rond Hamburg (A1/A7).

Het grootste knelpunt in Zwitserland is de A2 bij de Sint Gotthardtunnel richting het Italiaanse Chiasso. De ANWB verwacht daar zaterdag de hele dag file waarbij de wachttijd oploopt tot meer dan twee uur. In Oostenrijk wordt het zaterdag filerijden op de A10/A11 Salzburg-Villach-Slovenië. De Karawankentunnel bij de Sloveense grens is daar het grootse knelpunt. Drukke wegen onderweg naar de Noord-Italiaanse meren en de kust zijn de A4 Milaan-Triëst, de A14 Bologna-Rimini en de A22 Brennerpas-Verona.