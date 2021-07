KPN Security: storing Akamai ligt meer voor de hand dan aanval

De problemen bij techbedrijf Akamai, waardoor donderdag veel sites over de hele wereld onbereikbaar werden, komen hoogstwaarschijnlijk door een technische storing. Dat ligt meer voor de hand dan een gerichte aanval, “maar op dit moment is zelfs dat speculeren”, zegt Erno Doorenspleet, bestuurder van beveiliger KPN Security.

Bedrijven als Akamai zijn een soort verkeersregelaars. Zij zorgen ervoor dat mensen die een internetadres intikken, terechtkomen op de systemen die bij dat adres horen. Doorenspleet: “Het is alsof je met je kaartje bij een theater komt en zegt dat je stoel 12 hebt. Iemand brengt je naar stoel 12 en zet je op die plek neer. Wat nu is gebeurd, is dat die man niet meer weet welke stoel nou stoel 12 is. Er zit een gat tussen het internetadres en de plek waar je met dat adres naartoe wordt gebracht. De verkeersregelaar is in de war.”

Verkeersregelaars zorgen er ook voor dat het niet te druk wordt op de digitale route. Akamai leidt bezoekers naar de bestemming, om de drukke wegen heen, zodat geen enkele route overspoeld wordt. Zo voorkomt het bedrijf cyberaanvallen. Maar als die verkeersregelaar wegvalt, zoals donderdag, kan dat ook online al snel tot een verkeersinfarct leiden.

De digitale wereld is afhankelijk van een paar van zulke bedrijven. “Als er dan een hik in hun platform komt, kan dat een megaverstoring geven. We hadden niet verwacht dat het kon gebeuren, maar dit is de tweede keer dat een hik in een belangrijk onderdeel de hele boel laat omstuiteren.” Begin juni was er een grote storing bij het bedrijf Fastly.

Akamai staat goed bekend, aldus KPN Security. “We weten niet hoe ze hun infrastructuur hebben opgezet, maar ze hebben de reputatie dat ze hun zaakjes goed voor elkaar hebben. Voor zulke bedrijven is dat hun bestaansrecht. Van zulke storingen hebben ze veel last.”

In theorie zou zo’n storing ook door kwaadwillenden kunnen worden veroorzaakt. In 2016 lag het internet in de Verenigde Staten grotendeels plat door een aanval op een andere ‘verkeersregelaar’, Dyn genaamd. Afgelopen december bekende een minderjarige daarvoor schuld bij een Amerikaanse rechtbank. Maar een aanval op zo’n groot bedrijf is absoluut geen kinderspel, aldus Doorenspleet. “Dat is echt topsport, dan moet je van Champions League-niveau zijn. Je moet genoeg kennis en uithoudingsvermogen hebben.”