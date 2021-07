Monuta: afscheid Peter R. de Vries donderdag is goed verlopen

Het besloten afscheid van Peter R. de Vries op donderdag in Koninklijk Theater Carré is goed verlopen, zegt Hans Bleijerveld. Hij is directeur Team Bijzondere Uitvaarten bij uitvaartverzorger Monuta, maar stond de familie ook bij tijdens het afscheid. De ceremonie in het theater, die van 11.00 uur tot 13.00 uur plaatsvond, was alleen voor genodigden. Bleijerveld spreekt van een “ingetogen” en “stil makende” dienst.

Tijdens het afscheid in het theater donderdag waren bijna 500 mensen aanwezig. “Ik vond het heel erg indrukwekkend”, zegt Bleijerveld. Onder meer de familie van de vermiste Tanja Groen en de nabestaanden van de omgebrachte jongen Nicky Verstappen waren bij de dienst aanwezig. Ook burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en de medewerkers van RTL Boulevard waren aanwezig.

Monuta heeft voor het afscheid in Carré op woensdag en donderdag een projectgroep gevormd met de gemeente Amsterdam, politie, Carré en de GGD. Het testen van tevoren verliep goed, vertelt Bleijerveld. Gasten moesten een coronatoegangsbewijs laten zien. De meesten hadden zich al getest, een aantal deed dit nog in het theater.

“Net als gisteren zag ik weer hoe emotioneel mensen zijn”, zegt hij, doelend op het publieke afscheid in het theater op woensdag. Duizenden mensen kwamen De Vries die dag een laatste groet brengen. Veel van hen waren erg geëmotioneerd.

Rond 11.00 uur, aan het begin van de ceremonie, werd het nummer A Whiter Shade of Pale van Procol Harum gespeeld. Niet alleen in het theater, maar ook tegelijkertijd op diverse radiostations. “Dat raakte me, dat vond ik zo mooi”, zegt Bleijerveld. “We hebben het er nog over gehad, hoe mooi je hiermee de verbinding legt naar gisteren. Toen duizenden mensen langs de baar liepen. Zo vond het besloten deel niet alleen plaats in Carré, heel Nederland denkt even aan de dienst, aan de familie en aan Peter R. de Vries.”

Volgens Bleijerveld voelde het alsof woensdag en donderdag iets terug kon worden gedaan voor De Vries. “Het was zo’n mooi mens, hij heeft zoveel goede dingen gedaan. Hij zette zich voor zoveel zaken in en wist als geen ander hoe belangrijk het is om afscheid te kunnen nemen. Hopelijk hebben we dat ook aan hem kunnen geven en kan de familie hier troost en kracht uit halen.”

Na de bijeenkomst werd de kist via de hoofdingang van het theater naar buiten gedragen. Voor de uitvaart daarna waren alleen familie en intimi uitgenodigd, de pers was nadrukkelijk gevraagd niet aanwezig te zijn. Op verzoek van de familie van De Vries kan Bleijerveld niets over deze dienst zeggen, meldt hij.

Tijdens de dienst kwamen onder anderen zijn zoon Royce, zijn dochter Kelly en zijn partner aan het woord. Ook werden verschillende nummers gespeeld, waaronder Guaranteed van Eddie Vedder. De Vries heeft de openingszin van dit nummer op zijn been laten tatoeëren: “On bended knee is no way to be free”. Khalid Kasem was ceremoniemeester.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd twee weken geleden neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij overleed vorige week in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.